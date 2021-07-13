Более 200 человек заразились коронавирусом во время вакцинации [ Редактировать ]
Во вторник, 13 июля, центр вакцинации в Малайзии закрыли из-за вспышки коронавируса. После прививки COVID-19 зафиксировали почти у 200 человек, сообщает The Guardian.
Отмечается, что у 204 человек из 435 протестированных подтвердили заражение коронавирусом.
Тем, кто был привит от COVID-19 с 9 по 12 июля в центре вакцинации, было рекомендовано пройти самоизоляцию в течение 10 дней.
По словам медиков, вспышка коронавируса в центре вакцинации произошла одновременно со значительным ростом заболеваемости в стране, который пытаются сдержать.
По информации представителей центра, возобновление работы центра состоится уже в эту среду после того, как будет проведена дезинфекция, и изменится штатное расписание.
Известно, что каждый день в данном центре вакцинации делают около 3 тысяч прививок.
Ранее сообщалось, что в Pfizer прокомментировали смерть винничанина после вакцинации. Также мы писали о том, что врачи назвали особенности COVID-19 у привитых пациентов.
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