Во вторник, 13 июля, центр вакцинации в Малайзии закрыли из-за вспышки коронавируса. После прививки COVID-19 зафиксировали почти у 200 человек, сообщает The Guardian.

Отмечается, что у 204 человек из 435 протестированных подтвердили заражение коронавирусом.

Тем, кто был привит от COVID-19 с 9 по 12 июля в центре вакцинации, было рекомендовано пройти самоизоляцию в течение 10 дней.

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По словам медиков, вспышка коронавируса в центре вакцинации произошла одновременно со значительным ростом заболеваемости в стране, который пытаются сдержать.

По информации представителей центра, возобновление работы центра состоится уже в эту среду после того, как будет проведена дезинфекция, и изменится штатное расписание.

Известно, что каждый день в данном центре вакцинации делают около 3 тысяч прививок.

Ранее сообщалось, что в Pfizer прокомментировали смерть винничанина после вакцинации. Также мы писали о том, что врачи назвали особенности COVID-19 у привитых пациентов.

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