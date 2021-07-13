На Кіровоградщині СБУ затримали агента російської військової розвідки [ Редактировать ]
Контррозвідники СБУ затримали на Кіровоградщині агента російської військової розвідки. Чоловік за завданням російських кураторів збирав компромат про місцевих посадовців і військових.
Ця інформація мала бути використана для створення умов для виїзду цих осіб до Росії та подальшого вербування їх спецслужбами країни-агресора. Затриманому оголосили підозру за статтею "державна зрада" та обрали запобіжний захід - тримання під вартою.
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