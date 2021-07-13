У світі підтвердили понад 390 тисяч нових випадків зараження. Найбільше в Індонезії, Великій Британії та Індії. 6 тисяч інфікованих померли. Обов'язкову вакцинацію для медичних працівників запроваджують у Франції та Греції.

А у ВООЗ виступили із заявою щодо вакцин. Радять не змішувати антиковідні препарати від різних виробників, оскільки вплив такого міксу на здоров'я ще до кінця не вивчений.