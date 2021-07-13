У світі померли шість тисяч інфікованих на COVID-19 [ Редактировать ]
У світі підтвердили понад 390 тисяч нових випадків зараження. Найбільше в Індонезії, Великій Британії та Індії. 6 тисяч інфікованих померли. Обов'язкову вакцинацію для медичних працівників запроваджують у Франції та Греції.
А у ВООЗ виступили із заявою щодо вакцин. Радять не змішувати антиковідні препарати від різних виробників, оскільки вплив такого міксу на здоров'я ще до кінця не вивчений.
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