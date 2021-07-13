COVID-19 в Україні: одужали 750 людей [ Редактировать ]
Майже пів тисячі нових заражень коронавірусом в Україні за минулу добу. 36 людей померли, 750 - одужали. Найбільше інфікувань у Києві, на Донеччині, Одещині, Луганщині та Харківщині.
За весь час пандемії COVID-19 підхопили понад два мільйони українців. Майже два мільйони 300 тисяч - вакцинувались.
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Такі дані МОЗу. 23 людини померли, одужали - майже 900. За останню добу найбільша кількість нових випадків зареєстрована у Києві
Із них другу дозу отримали майже 58 тисяч. А загалом від початку кампанії зроблено більше ніж три мільйони щеплень
14 людей померли, 419 одужали. Найбільше інфікувань у Києві, на Житомирщині та Одещині - повідомили в Міністерстві охорони здоров'я
Одужали - удвічі більше українців. В антилідерах за кількістю заражень традиційно столиця, а також Київська, Харківська, Одеська та Дніпропетровська області
Щодо цифр із вакцинації - то вони такі: напередодні в Україні щепили від коронавірусу 17 тисяч людей. А загалом - уже вакциновані понад два з половиною мільйони українців