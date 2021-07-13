Майже пів тисячі нових заражень коронавірусом в Україні за минулу добу. 36 людей померли, 750 - одужали. Найбільше інфікувань у Києві, на Донеччині, Одещині, Луганщині та Харківщині.

За весь час пандемії COVID-19 підхопили понад два мільйони українців. Майже два мільйони 300 тисяч - вакцинувались.