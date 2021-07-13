Загиблих унаслідок пожежі в ковід-лікарні в Іраку - уже 92. Імена десятків жертв не можуть встановити й досі - настільки сильно обгоріли тіла. Близько сотні людей зазнали тяжких опіків. Це вже друга подібна трагедія в країні за останні пів року. Чому горять іракські лікарні - про це Марина Біленька.

Місто Насирія в жалобі. Головною вулицею міста везуть домовини із загиблими. Серед них шестеро - члени однієї сім'ї.

Одей аль-Джабрі, родич загиблих:

Четверо моїх родичів померли. Двоє двоюрідних братів, мій дядько та його дружина згоріли живцем. Загинули й двоє моїх сусідів. Я спустошений. Жодними словами не можна висловити те, що я відчуваю.

Відділення лікарні для коронавірусних пацієнтів спалахнуло вночі. Це крило на 70 ліжкомісць відкрили всього три місяці тому. Точна причина пожежі поки що не встановлена. Попередня версія - рвонув кисневий балон. Очевидці стверджують: чули звук, схожий на вибух. Полум'я поширювалося надзвичайно швидко. Знадобилося майже три години, аби його локалізувати.

Хазал Галем, очевидець:

Центральні двері палали, а задні були зачинені. Люди не могли вибратися й були живцем поховані під стелею, що обвалилася. Мені вдалося вивести кількох пацієнтів, але деякі з них дуже обгоріли. Зрештою, не вижили.

Очільник цивільної оборони Іраку заявив: ковід-відділення побудували з легкозаймистих матеріалів. Інші ж високопосадовці не відкидають версії щодо вибуху кисню. Мовляв, балони зберігаються з порушенням правил безпеки чи не в усіх медзакладах країни.

Емад Хашим, родич загиблих:

Чув про несправну проводку. Начебто дроти проходили просто біля балонів із киснем. Через це й загинули всі ті недужі та їхні родичі. Ба більше, в лікарні не було вогнегасників, навіть води, щоб хоч якось стримати вогонь. Карет швидкої теж не було. Останнє, що пам'ятаю, як іду поміж тіл і нічого навколо не бачу.

Родичі загиблих на світанку зібралися біля міської мечеті. Потім попрямували до моргу, де влаштували стихійний протест - звинувачували владу, вимагали видати їм тіла загиблих. Спалили дві поліцейські автівки. Уряд запровадив надзвичайний стан у провінції Ді-Кар, де розташоване місто Насирія.

Одей аль-Джабрі, родич загиблих:

Що коїться? Я хочу зрозуміти, що відбувається в нашому місті? Лише Бог може покарати нашого прем'єра й депутатів.

Президент Іраку - Бахрам Салех назвав пожежу катастрофою. Прем'єр-міністр Мустафа Аль-Казимі наказав затримати регіональних очільників з охорони здоров'я та цивільного захисту. А також головного лікаря медзакладу, де сталося займання.

Менш як три місяці тому ковідний госпіталь горів у Багдаді. Тоді загинули 82 людини. Постраждали понад сто. Причина трагедії розрив кисневого балона. Окрім того, в будівлі не працювала пожежна сигналізація, а спринклерної системи не було взагалі. Тоді чинний міністр охорони здоров'я подав у відставку.

Як повідомляє "Бі-бі-сі", система охорони здоров'я Іраку систематично страждає від недофінансування, корупції та наслідків війни, які посилила пандемія.