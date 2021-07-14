На армяно-азербайджанской границе произошла перестрелка. В результате погиб военный. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Армении.

Инцидент произошел примерно в 10:30 13 июля в районе Ерасха.

В Минобороны Армении заявили, что подразделения ВС Азербайджана попытались провести инженерные работы для продвижения позиций.

Армянская сторона предприняла ряд мер, чтобы вынудить противника прекратить эти действия. Азербайджанские военные открыли прицельный огонь по армянским позициям. В результате перестрелки смертельное ранение получил армянский военнослужащий.

Ранее сообщалось, что Пашинян попросил Путина оказать военную помощь Армении.

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