У Латвії хочуть ввести обов'язкову вакцинацію [ Редактировать ]
За минулу добу у світі виявили 554 тисячі нових заражень коронавірусом. Найбільше у Бразилії понад 57 тисяч. В Європі лідер захворюваності Велика Британія. Там за добу інфекцію підхопили майже 42 тисячі найбільше за останні півроку.
В Латвії хочуть зобов'язати вакцинуватися працівників сфер охорони здоров'я, освіти і соціального догляду. Остаточне рішення за Сеймом.
У Туреччині вже зробили 60 мільйонів щеплень. Повністю імунізовані 18 мільйонів. Загалом від початку епідемії Ковідом у світі інфікувалися 190 мільйонів людей. Понад чотири мільйони померли.
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655 випадків COVID-19 зафіксували в Україні минулої доби. 12 пацієнтів померло, одужали майже 900. Найбільше інфікувань у Києві, на Одещині та Донеччині повідомили у МОЗ.
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