За минулу добу у світі виявили 554 тисячі нових заражень коронавірусом. Найбільше у Бразилії понад 57 тисяч. В Європі лідер захворюваності Велика Британія. Там за добу інфекцію підхопили майже 42 тисячі найбільше за останні півроку.

В Латвії хочуть зобов'язати вакцинуватися працівників сфер охорони здоров'я, освіти і соціального догляду. Остаточне рішення за Сеймом.

У Туреччині вже зробили 60 мільйонів щеплень. Повністю імунізовані 18 мільйонів. Загалом від початку епідемії Ковідом у світі інфікувалися 190 мільйонів людей. Понад чотири мільйони померли.