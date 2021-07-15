Землю накриває третя хвиля пандемії коронавірусу - ВООЗ [ Редактировать ]
Світ перебуває на початку третьої хвилі пандемії коронавірусу - заявив очільник Всесвітньої організації з охорони здоров'я Тедро Гебреєсус.
В організації вже місяць фіксують зростання по всьому світові кількості хворих на Ковід. Новий штам корони, "Дельта", поширився вже у 111 країнах і невдовзі стане домінуючим на планеті.
Водночас у ВООЗ наголошують на шокуючій нерівності щодо глобального розподілу протиковідних вакцин. За їхніми даними, більшість країн і досі не отримала достатньої кількості доз, а деякі країн навіть жодної дози препарату.
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