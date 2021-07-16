Відсьогодні в Україні новий міністр внутрішніх справ. Кандидатуру Дениса Монастирського нардепа від монобільшості та очільника парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності днями запропонував президент.

Нового керівника вже представили особовому складу МВС. Денис Монастирський подякував за довіру. Пообіцяв побороти організовану злочинність, модернізувати патрульну поліцію і зробити українські автошляхи безпечними.

Зараз дозвольте вручити вам урочисто посвідчення міністра внутрішніх справ.

Володимир Зеленський, президент України:

Для нас дуже важливо щоб всі ми пишалися нашою національною поліцією нашими правоохоронниками. І мені здається, що саме це завдання найголовніше для нового міністра внутрішніх справ.

Денис Монастирський, міністр внутрішніх справ України: