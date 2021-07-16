Україна отримала нового міністра внутрішніх справ [ Редактировать ]
Відсьогодні в Україні новий міністр внутрішніх справ. Кандидатуру Дениса Монастирського нардепа від монобільшості та очільника парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності днями запропонував президент.
Нового керівника вже представили особовому складу МВС. Денис Монастирський подякував за довіру. Пообіцяв побороти організовану злочинність, модернізувати патрульну поліцію і зробити українські автошляхи безпечними.
Зараз дозвольте вручити вам урочисто посвідчення міністра внутрішніх справ.
Володимир Зеленський, президент України:
Для нас дуже важливо щоб всі ми пишалися нашою національною поліцією нашими правоохоронниками. І мені здається, що саме це завдання найголовніше для нового міністра внутрішніх справ.
Денис Монастирський, міністр внутрішніх справ України:
Той процес який ми почнемо від однозначно буде видимий для всього суспільства і для вас пане президент і для всього уряду. Дякую вам за велику довіру, я сподіваюся на співпрацю з справжніми офіцерами, який працюють у міністерстві внутрішніх справ. Слава Україні.
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