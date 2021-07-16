Жорстокий напад на активістку в Дніпрі. Наталію Єшонкулову побили напередодні в під'їзді будинку, де вона мешкає. Нападників відлякали сусіди, які вибігли на крик. Жінку госпіталізували.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "замах на вбивство". Міський голова Дніпра Борис Філатов закликав нового міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського розслідувати цю справу.

Наталія Єшонкулова захищає інтереси малого та середнього бізнесу. Не раз була організаторкою мирних акцій. За її словами, саме за активну позицію на неї і напали.