Активістку з Дніпра побили біля власного будинку [ Редактировать ]
Жорстокий напад на активістку в Дніпрі. Наталію Єшонкулову побили напередодні в під'їзді будинку, де вона мешкає. Нападників відлякали сусіди, які вибігли на крик. Жінку госпіталізували.
Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "замах на вбивство". Міський голова Дніпра Борис Філатов закликав нового міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського розслідувати цю справу.
Наталія Єшонкулова захищає інтереси малого та середнього бізнесу. Не раз була організаторкою мирних акцій. За її словами, саме за активну позицію на неї і напали.
по теме
Жителі села Девладове досі не можуть оговтатися від трагедії, що сколихнула їхнє селище напередодні. Чоловік заради помсти коханій ледь не зарізав її дітей. З ножовими пораненнями швидка забрала двох малюків
На Дніпропетровщині майже добу шукали чоловіка, який заради помсти колишній подрузі напав із ножем на двох її дітей - де ховався і що розповів поліції?
За останні чотири роки зафіксовано 40 інцидентів, в яких кореспонденти постраждали під час виконання своїх професійних обов'язків
15 людей вдалося затримати, семеро загинули під час спецоперації, решту розшукують. Нагадаю, у ніч проти сьомого липня невідомі увірвалися до резиденції президента Гаїті
Бездіяльність слідчих спричинила такий резонанс, що за справу взялися в обладміністрації