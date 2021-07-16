У Черкасах намагаються захистити історичну пам'ятку від забудовників [ Редактировать ]
Висотка замість пам'ятки. У Черкасах місцеві жителі намагаються зупинити забудовника, який взявся зносити історичну споруду в середмісті. Кілька років тому компанія викупила історичний особняк разом із територією і планувала звести замість нього багатоповерхівку.
Але люди домоглися, щоб будинок внесли в державний реєстр пам'яток архітектури. Та, схоже, забудовників - це не зупиняє. Станіслав Кухарчук розкаже більше.
Ось так, цеглина за цеглиною, робітники будівельної компанії викладають з вантажівки те, що залишилося від пам'ятки архітектури. Їх це змусили зробити містяни - люди випадково побачили, як невідомі розбирають садибу Вацлава Кринського.
Вже кілька років історичною будівлею в центрі Черкас володіє одна з місцевих будівельних компаній. І весь цей час забудовники намагаються знести пам'ятку. Заскочений на гарячому один із керівників виправдовується - робітники не так зрозуміли його розпорядження, адже в будинку хотіли замінити тільки вікна.
Іван Рудик, представник забудовника:
Я чесно тільки приїхав і я не поняв, чого вони завалили - їм дана команда вивалювать вікна з задньої сторони. Ну, це можна так сказать в любій ситуації: я дав команду ламати вікна, вони почали ламати хату.
Через таку варварську заміну вікон - понівечена частина фасаду. Місцеві жителі й активісти борються за цю історичну садибу не один рік. Вікторія розповідає - компанія вже давно має намір звести тут багатоповерхівку. Хоча земельна ділянка офіційно має статус археологічної пам'ятки, тут стояло перше Черкаське замчище, та й сама садиба теж пам'ятка архітектури.
Вікторія Духота, жителька Черкас:
Як ви бачите, ситуація досить критична і навіть після вчорашнього втручання вже почали тріщини стінами - це все стається в одну мить. І зазвичай - це така стратегія саме цього забудовника, тобто він потрошку щось ламає і дивиться, яка реакція людей.
Нещодавно будинок внесли в Державний реєстр пам'яток архітектури, тепер він офіційно захищений законом. У цій ситуації власник мав би підписати з обласним управлінням культури охоронний договір на садибу. Та на всі заяви і прохання компанія не реагує.
Валентин Титаренко, житель Черкас:
Показали, що є 4623 ЧК, є охоронний номер і власник знає, що будинок занесений і є у нього охоронний номер - йому було відправлено відповідні листи.
Тепер власником будуть займатися не тільки місцеві жителі, а й правоохоронці. Менше ніж місяць тому прокуратура подала позов, аби суд зобов'язав компанію підписати охоронний договір на садибу Кринського. А от за пошкодження пам'ятки власник нестиме вже кримінальну відповідальність.
Дмитро Пидорич, прокурор Черкаської окружної прокуратури:
Пошкодження пам'ятки архітектури навіть і за відсутності охоронного договору і не тільки кримінальну, також передбачені і фінансові санкції. Вплоть до 170 тисяч гривень, які мають бути накладені управлінням культури, так само за це передбачена і кримінальна відповідальність.
Поки триває судова тяганина, садибу Вацлава Кринського компанія так і залишила в понівеченому стані. Вікна і двері в ній відчинені - містяни побоюються, що така недбалість може закінчитися пожежею.
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