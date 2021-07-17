На Закарпатті відбувся лавандовий забіг [ Редактировать ]
Бігали, отримували призи, їли та збирали кошти для дитячої лікарні. І все це в ароматній лаванді. На лавандовій горі, на Закарпатті відбувся благодійний забіг. Чи не заснули бігуни у заспокійливих ароматах гірської квітки, бачила Мар'яна Мартин.
На старті близько п'ятдесяти бігунів: чоловіки, жінки, діти. Серед них і професійні атлети, і новачки.
Едуард, житель Перечина:
Не видите на моє череве? Який спорт та ви шо. Головне добігти. Головне процес, а не результат.
Попереду дистанція у понад 3 км. Забіг не звичний, як і для аматорів, так і для профі, бо долатимуть дистанцію не по біговій доріжці, а крізь лавандове поле. Тому і настрій відповідний:
В лавандовому. Ми всі сьогодні у лавандовому настрої.
Бігуни стартували. Доведеться спортсменам не легко. Адже ці поля лаванди чи не найбільші в Україні.
Юрій Качур, фермер:
Лаванди тут уже більше 10 га загалом, якщо в кущиках це більше ну, якщо точно це 322 тисячі кущиків.
Завдання переможців пробігти 2 кола вгору. Хтось здається вже на першій половині дистанції. Хтось біжить далі.
Ланшафт додає сил, лавандовий запах теж дуже файний, теж додає сил.
А поки спортсмени змагаються. Туристи фотографуються.
Даніела та Олеся, туристки з Ужгорода:
Фотосесія дуже гарна виходить да, фото будуть дуже цікаві.
На фініші бігунів чекають вболівальники. А кухарі готують переможну лавандову вечерю.
Вадим та Ярослав, шеф-кухарі:
Тут все лавандове і шашличок. Бограч буде дуже смачний, заходіть обов'язково.
І ось на фініші вже перший переможець забігу.
Анатолій, учасник "Лавандового забігу":
Я бежал так чтобы не травмировать стопы. А тут хорошо вторая часть и траса, вам говорю 4 км ровно вышло.
Першою серед жінок прибігла Юлія. Дівчина обігнала свою маму, професійну атлетку. І виборола кубок.
Юлія і Мілана, учасниці "Лавандового забігу":
Вона моя донечка, я рада, але воно того варте, навіть мене обігнала, це все спринтерський ривок.
Лавандовий забіг відбувся в Україні вперше. Організували його не тільки для підтримки вітчизняного туризму та здорового способу життя, а й з благодійною метою.
Федір Шандор, туризмознавець:
Всі учасники брали участь безкоштовно, але кидали у кошар гроші для дитячої лікарні.
Організатори планують повторювати такі забіги щороку. А бігуни вже готуються до марафону у Закарпатських виноградниках.
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