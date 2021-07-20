Через нову реформу ринок землі на Україні буде відкрито для потенційних інвесторів. Але чи справді це гарна новина?

Вітчизняні продукти зникнуть через земельну реформу?

Нещодавно Верховна Рада України прийняла закон про продаж землі, який у ЗМІ оголосили земельною реформою. Згідно з текстом законопроекту, юридичні особи отримають дозвіл на продаж та придбання землі, що була захищена законом. На кшталт фермерських угідь, заповідників та навіть земельних паїв, котрі наші батьки отримували за свою працю. Через це, деякі продукти, до яких ми звикли, можуть щезнути з вітрин магазинів.

Чому продуктам загрожує зникнення через закон про продаж землі?

Україна відома у всьому світі як аграрна країна, що вирощує власні помідори, огірки, пшеницю та інші харчові продукти першої необхідності. Серед них, наприклад - насіння соняшника, гречана крупа, картопля, кукурудза, соя. Крім харчових культур, ми також вирощуємо власну худобу, з неї отримуємо молоко, м’ясо, яйця та інші продукти тваринництва. Усе це потребує власної родючої землі, полей.

За 2020 рік загальний обсяг експорту продуктів аграрної промисловості склав 22 млрд доларів, що вдвічі більше за металургійну галузь. Згідно з інфографікою міністерства України, аграрна промисловість становить 45% всього експорту, тобто, майже половина грошей, що їх отримує Україна, надходить від аграрного сектору.

Усі ці продукти вирощують на українській землі, частина з них іде на наші за вами потреби. Зокрема, на продовольчі товари, як-то гречка, борошно, пшоно, дрібні крупи. Деякі громадяни могли помітити, що у магазинах зникають вітчизняні товари, а їх замінюють імпортні. Наприклад, велика кількість картоплі імпортується з Нідерландів, Білорусі, Ізраїлю та Китаю.

Європа та Китай- головні партнери України з експорту.

Через те, що аграрний сектор складає 45% від загального експорту України, будь-які ситуації, що спонукають зменшення запасів власних продуктів призводять до так званої харчової інфляції. Під час такого процесу країна закуповує харчові продукти, котрі не здатна вирощувати самостійно. Через це на внутрішньому ринку починається масове зростання цін на імпортні товари, які заміщують вітчизняні та знижують попит на них.

Закон про продаж землі - невдала ідея?

Цікава фраза: "Законом скасовуються вимоги щодо цільового використання земель сільськогосподарського призначення" - постанова від 28 квітня.

Згідно з текстом законопроекту, приватні або раніше захищені землі зможуть продавати через спеціальний електронний аукціон. Наприклад, законопроект дозволяє продаж заповідників, на кшталт Карпат. Кінцевими власниками поки що можуть стати лише юридичні особи, які зареєстровано в Україні, але бенефіціари таких юридичних формувань можуть знаходитися у будь-якій країні. Лише у 2024 році закордонні інвестори зможуть придбати або продати власність на ринку землі без участі українських посередників.

"Після прийняття законопроекту приватні землі та паї можуть відходити до адміністративних установ, а звичайні фермери будуть змушені продавати свої поля через підвищення податків на землю". - стверджують експерти.

Через те, що продані землі змінять власників, існує великий ризик зняття з них екологічного контролю. Цей механізм створений для того, щоб фермери не засівали землю рапсом або іншими технічними культурами щорічно - стандарти вимагають від аграріїв проводити ротацію рослин, чергуючи культури. Це заважає, наприклад, замість споживчих культур кожний рік засівати поля рапсом. Але після придбання Української землі закордонні бенефіціари не будут обмежені звичайним екологічним контролем - це матиме наслідки.

Які продукти у групі ризику через закон про продаж землі?

Ще два роки тому Україна зазнала овочевої кризи - більшість продуктів закуповувались з-за кордону, що викликало підвищення собівартості продуктового кошика на 24%. Якщо проаналізувати ситуацію 2019 року, коли лише через пандемію скоротився обсяг виробництва харчових товарів, то можна виділити продукти, що знаходяться у групі ризику.

Помідори. Під час продуктової кризи Український аграрний сектор не міг задовольнити потребу населення у деяких продуктах. Серед них - помідори, що імпортувалися з Туреччини. Через це вартість цього звичного додатку до борщу піднімалась до 70 грн за килограм. Загалом, з 1 січня до 30 квітня 2019 року імпортували 28 тис. тонн помідорів. Це коштувало бюджету України 20 млн доларів. Схожа ситуація відбулася з капустою, коли овоч подорожчав на 22% лише за тиждень.

Цибуля. На другому місці - звичайна цибуля, котру у 2019 році завозили з Узбекистану та Казахстану. Значного подорожчання це не викликало, але обсяг імпорту досягнув 62 тис тонн. Вартість цієї операції - 16,3 млн доларів з бюджету, що формується з наших податків.

Свинина. Задля задоволення попиту, цей продукт завозили з Польщі та Німеччини. Загалом 9 тисяч тонн м’яса вартістю 16,8 млн доларів. Не дуже важко уявити, що відбудеться, коли землі, що зараз використовуються для тваринництва, будуть розпродані на ринку.

Олїя. Ще у листопаді 2020 року один літр олії коштував 35 гривень, через місяць ціна піднялась до 47 гривень. Тепер літр олії коштує від 50 до 60 гривень. У якомусь сенсі ситуація абсурдна - Україна експортує 7 млн тонн олії, а обсяг попиту внутрішнього ринку становить лише 500 тис тонн на рік. Тобто 6,5 млн тонн олїі відправляють на експорт.

Гречка. Внутрішні експерти великих компаній ще рік тому висловлювались про занепад ринку харчових круп. Згідно з коментарями представників компаній у 2020 році, українська гречка може зникнути через 3 роки. Тобто, через 2 роки починаючи від сьогодні.

Якщо у 2019 році, навіть маючи власні землі, знадобилося імпортувати харчові продукти, то що станется, якщо та сама земля буде належати закордонним агроконцернам? Таким питанням зараз задаються політологи та агрономи. Через те, що навіть земельні паї підпадають під реформу, залишається відкритим питання - коли вони змінять власників?