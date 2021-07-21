Чи буде кому змагатися в Токіо?

Перші змагання на Олімпіаді 2020 стартували. За планом, матчі з футболу та софтболу почалися до офіційної церемонії відкриття Ігор, яка, нагадаю, має відбутися вже за два дні. Торік Олімпіаду перенесли через пандемію. Але загроза нависає над іграми й досі. Десятки спортсменів можуть їх пропустити через інфікування чи підозру на коронавірус.

Чи буде кому змагатися в Токіо - дізналася Світлана Чернецька.

Що ближче церемонія відкриття Токіо-2020, то гіршою стає епідемічна ситуація в олімпійському селищі. Загалом вже понад 60 людей захворіли на ковід. Серед них і спортсмени, і організатори, і журналісти. Ще сотні людей відправили на карантин через ризик інфікування - вони контактували з хворими.

Браян Макклоскі, голова незалежної експертної групи консультантів Міжнародного олімпійського комітету:

Те, що ми бачимо зараз ми, власне, й очікували. Якби я вірив, що результати тестів будуть негативними, ми б їх взагалі не робили. Але ми мусимо відфільтровувати людей, які, можливо, уражені і пізніше можуть стати загрозою для інших.

Після інфікування в олімпійському селищі ці ігри доведеться пропустити атлетам зі США, Нідерландів, Чилі та Австралії. Ще кілька спортсменів, зокрема Південноафриканські футболісти, сподіваються одужати до дня матчу. А бразильці та британці радіють, що не підхопили інфекції під час перельоту і зможуть вчасно вийти з карантину.

Марк Інгланд, шеф місії британської олімпійської команди:

Це постійне нагадування для кожного в Олімпійському селищі - ким би ти не був. Саме тому, ми щодня перевіряємося на ковід. Ми дотримуємося усіх жорстких протоколів та поводимося дуже обережно.

Навіть найсуворіші карантинні правила не змогли вберегти олімпійців від коронавірусу. І найімовірніше, що безпосередньо під час змагань рівень інфекції лише зростатиме. Паралельно загострюється епідемічна ситуація в самому Токіо. Японці винять у цьому тисячі іноземців, які прилітають на ігри. Понад 80% місцевих жителів не хочуть проведення олімпіади.

Іка Шігамі, протестувальник проти проведення Олімпійських ігор:

Дуже неправильно проводити змагання в час, коли світ так потерпає. Треба поважати кожне життя і не наражати людей на непотрібний ризик.

Але все зайшло надто далеко, щоби скасовувати олімпіаду зараз. На організацію витратили 15 мільярдів доларів з державного бюджету. Ще 3 мільярди отримали від приватних інвесторів. Не кажучи вже про штрафи, якими погрожує Міжнародний олімпійський комітет у випадку зриву ігор.

Марк Адамс, директор із комунікацій Міжнародного олімпійського комітету:

Ми розуміємо занепокоєння; зараз важкі часи. Але ми б хотіли ще раз запевнити японців, що робимо все можливе для гарантування безпеки. Чи звели ми ризик до нуля? Ніколи не може бути нульового ризику, але ми зменшили його настільки, наскільки це взагалі можливо.

Перестрахувалися на стільки, що навіть уболівальників не пускатимуть на трибуни. Без глядачів відбудуться і церемонії відкриття та закриття Ігор.

Режим надзвичайної ситуації в Токіо продовжили до кінця серпня. Тобто спортсмени навіть не зможуть оцінити всі принади японської столиці. Їм категорично заборонені контакти з зовнішнім світом. А порушення правил - загрожує дискваліфікацією.