Во Львовской области в одном из сел Золочевского района случилось происшествие. Так, 37-летний местный житель избил журналиста-оператора за съемку вблизи заведения, принадлежащего ему. Ему сообщили о подозрении.

Подозреваемый выбил из рук оператора-журналиста местной телерадиокомпании телекамеру, пытался ее сломать, после чего нанес несколько ударов кулаками по голове и туловищу. Также предприниматель незаконно изъял собранные материалы.

Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных части 1 статьи 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) и части 2 статьи 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями статей, - лишение свободы на срок до пяти лет.

Ранее сообщалось, что в Киеве агрессивный таксист избил пассажирку.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.