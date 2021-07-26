Спекотно цього тижня буде і в Україні. Температура повітря прогріється до 33 градусів. При цьому синоптики прогнозують короткочасні дощі на заході України, а також у Вінницькій та Житомирській областях. У столиці без опадів, вдень 26-31 градусів.