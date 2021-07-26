Олімпіада без сексуалізації: німецькі гімнастки виступили у закритих комбінезонах [ Редактировать ]
Олімпіада, як майданчик для протесту. На іграх у Токіо німецькі гімнастки виступили проти сексуалізації спорту. І зробили це просто під час кваліфікаційних змагань. Як саме - розкажемо далі.
Ці фрагменти виступу німецької збірної зі спортивної гімнастики зараз обговорюють усі міжнародні ЗМІ. Хоча в командному багатоборстві дівчата посіли лише дев'яте місце і не вийшли у фінал. Та фурор викликав не сам виступ, а форма спортсменок. Замість традиційних відкритих трико, вони були в закритих комбінезонах.
У формі, яка повністю закриває тіло, виступати на турнірах такого рівня не заборонено. Гімнастки вже виходили на змагання в комбінезонах. Але з релігійних міркувань. Німкені ж зробили це на знак протесту.
Першою про намір не оголювати тіло заявила спортсменка Сара Восс. І пояснила: у гімнастичному купальнику їй та багатьом іншим дівчатам - незручно.
Сара Восс, гімнастка:
Завжди думаєш, що зараз воно десь сповзе і цей негарний момент ще й сфотографують. Тому ми вирішили вдягати закриті комбінезони.
Сару підтримали і колеги по збірній, і німецька федерація спортивної гімнастики. Тож навесні дівчата вперше виступили у новій формі на чемпіонаті Європи.
Сара Восс, гімнастка:
Ми помічали здивовані погляди спортсменів і тренерів, але реакція була переважно позитивною. Нас питали, чому ми так вдягнені. І ми пояснювали, що з 2012 року дозволено виступати на змаганнях у закритому одязі.
Дівчата сподіваються, що тепер їх підтримають атлетки з інших країн. Яким теж не подобається виходити на змагання в напівоголеному вигляді.
Час від часу чутно, що та чи інша гімнастка, яка переживає період пубертату, хоче кинути спорт через цей дрес-код. Ми хочемо сказати дівчатам - вдягайтеся так, як вам зручно.
Спортивний дрес-код не подобається не тільки гімнасткам. Тиждень тому жіноча збірна Норвегії з пляжного гандболу вийшла на гру не в бікіні, а в шортах. За порушення правил cпортсменок оштрафували на півтори тисячі євро. Втім, європейська федерація гандболу пообіцяла переглянути вимоги щодо вбрання.
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