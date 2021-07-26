У формі, яка повністю закриває тіло, виступати на турнірах такого рівня не заборонено

Олімпіада, як майданчик для протесту. На іграх у Токіо німецькі гімнастки виступили проти сексуалізації спорту. І зробили це просто під час кваліфікаційних змагань. Як саме - розкажемо далі.

Ці фрагменти виступу німецької збірної зі спортивної гімнастики зараз обговорюють усі міжнародні ЗМІ. Хоча в командному багатоборстві дівчата посіли лише дев'яте місце і не вийшли у фінал. Та фурор викликав не сам виступ, а форма спортсменок. Замість традиційних відкритих трико, вони були в закритих комбінезонах.

У формі, яка повністю закриває тіло, виступати на турнірах такого рівня не заборонено. Гімнастки вже виходили на змагання в комбінезонах. Але з релігійних міркувань. Німкені ж зробили це на знак протесту.

Першою про намір не оголювати тіло заявила спортсменка Сара Восс. І пояснила: у гімнастичному купальнику їй та багатьом іншим дівчатам - незручно.

Сара Восс, гімнастка:

Завжди думаєш, що зараз воно десь сповзе і цей негарний момент ще й сфотографують. Тому ми вирішили вдягати закриті комбінезони.

Сару підтримали і колеги по збірній, і німецька федерація спортивної гімнастики. Тож навесні дівчата вперше виступили у новій формі на чемпіонаті Європи.

Сара Восс, гімнастка:

Ми помічали здивовані погляди спортсменів і тренерів, але реакція була переважно позитивною. Нас питали, чому ми так вдягнені. І ми пояснювали, що з 2012 року дозволено виступати на змаганнях у закритому одязі.

Дівчата сподіваються, що тепер їх підтримають атлетки з інших країн. Яким теж не подобається виходити на змагання в напівоголеному вигляді.

Час від часу чутно, що та чи інша гімнастка, яка переживає період пубертату, хоче кинути спорт через цей дрес-код. Ми хочемо сказати дівчатам - вдягайтеся так, як вам зручно.

Спортивний дрес-код не подобається не тільки гімнасткам. Тиждень тому жіноча збірна Норвегії з пляжного гандболу вийшла на гру не в бікіні, а в шортах. За порушення правил cпортсменок оштрафували на півтори тисячі євро. Втім, європейська федерація гандболу пообіцяла переглянути вимоги щодо вбрання.