Родственники погибшей 6-летней Мирославы Третьяк не сомневаются в причастности подростка к преступлению, отмечая, что парень часто обижал детей, топил кошек и убивал щенков. Об этом сообщает Newsroom.

По предварительной информации, в день смерти девочка играла с подружкой, когда к ним присоединился 13-летний сосед.

"Вчера она прибежала и говорит: "Мама, меня сосед Богдан обижает". Мирослава сказала, что он толкал ее и выбросил обруч в виде рожек. Я сказала, не трогать его и просто уйти и пообещала поговорить с его мамой, когда та придет", - рассказала мать погибшей.

В день трагедии девочка пошла с подростком в сторону старой пекарни, и их больше не видели.

Мать пропавшей, разыскивая ребенка, на пути заметила мальчика, однако тот заявил, что не видел Мирославу, а через некоторое время ответил, что они разошлись в определенном месте.

Как сообщает Суспільне со ссылкой на Старосалтовского поселкового главу Эдуарда Коновалова, 13-летний Богдан признался в преступлении.

Напомним, девочка ушла из своего дома, чтобы погулять, и не вернулась. Ребенка вечером того же дня нашли мертвой. Позже стало известно, что девочку жестоко убили.