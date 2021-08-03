Росія випробовує на жителях тимчасово окупованих територій України вакцину "Sputnik Light" [ Редактировать ]
Росія випробовує на жителях тимчасово окупованих територій України свій препарат "Sputnik Light", - таке повідомили у головному управлінні розвідки Міноборони України.
Ця вакцина не отримала погодження для використання від Європейського агентства з лікарських засобів та Всесвітньої організації охорони здоров'я.
За даними розвідки, Росія агітувала людей вакцинуватися "Спутніком-V", проте буде тестувати на них новий препарат.
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