Росія агітувала людей вакцинуватися "Спутніком-V", проте буде тестувати на них новий препарат

Росія випробовує на жителях тимчасово окупованих територій України свій препарат "Sputnik Light", - таке повідомили у головному управлінні розвідки Міноборони України.

Ця вакцина не отримала погодження для використання від Європейського агентства з лікарських засобів та Всесвітньої організації охорони здоров'я.

За даними розвідки, Росія агітувала людей вакцинуватися "Спутніком-V", проте буде тестувати на них новий препарат.