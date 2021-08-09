У безпековому йтиметься про протидію російській агресії на Донбасі

Політичне, безпекове та економічне питання обговорять Володимир Зеленський і Джо Байден. Зустріч президентів України та США, як відомо, запланована на 30 серпня у Вашингтоні. Тож головне завдання політичного блоку - вивести стратегічне партнерство двох держав на новий рівень.

У безпековому йтиметься про протидію російській агресії на Донбасі та окупацію Криму, - розповів голова МЗС Дмитро Кулеба в ефірі одного з телеканалів. А економічний блок стосуватиметься американських інвестицій в український бізнес.