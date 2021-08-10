У Львові зупинилася частина електротранспорту. Через пошкоджені кабелі в місті не курсують більшість трамваїв та тролейбуси на двох маршрутах. Поломка сталася на двох підстанціях, що живлять трамвайне депо.

А виною старі мережі. Через складність робіт працівники "Львівелектротрансу" працюють вручну. Відновити рух трамваїв і тролейбусів планують до кінця дня.

Роман Харківський, заступник начальника служби КП "Львівелектротранс":