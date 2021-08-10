У Львові зупинилася частина електротранспорту [ Редактировать ]
У Львові зупинилася частина електротранспорту. Через пошкоджені кабелі в місті не курсують більшість трамваїв та тролейбуси на двох маршрутах. Поломка сталася на двох підстанціях, що живлять трамвайне депо.
А виною старі мережі. Через складність робіт працівники "Львівелектротрансу" працюють вручну. Відновити рух трамваїв і тролейбусів планують до кінця дня.
Роман Харківський, заступник начальника служби КП "Львівелектротранс":
Виїхала електролабораторія пошуку електропошкоджень. Знайшли дане пошкодження і проводимо ремонт. Даний кабель прокладений 1967 році. Термін експлуатації 30 років. Він вже відслужив 50. Понад 70% мереж відслужили більше 30 років.
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