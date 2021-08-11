У Сполучених Штатах відбувся найбільший у світі з'їзд русалок. Шанувальники цих міфічних створінь зібралися у центрі водних видів спорту у Манасасі, штат Вірджинія. Там упродовж кількох днів ділилися своїм досвідом перевтілення у напівриб. Докладніше розповість Ольга Жидецька.

Блискітки, чудернацькі хвости, розкішне волосся, що розвівається з-під гарненьких віночків. Квітник з дивовижних створінь на кілька днів наповнив басейн спортивного центру в Манасасі.

Русалки та небайдужі до цих істот глядачі з'їхалися сюди з усієї країни. Найбільший у світі професійний з'їзд зібрав кількасот ентузіастів. Учасники заходу розповідають: відчути себе русалкою - величезне задоволення. І спробувати його може кожен.

Моргана Альба, співзасновниця фестивалю русалок "MerMagic Con":

Насправді це підходить усім. Вам не обов'язково плавати, як русалка, і навіть не обов'язково мати хвоста. Легенди про цих істот є в багатьох народів, і вони різні. Тож немає неправильного способу бути русалкою.

У межах фестивалю відбувається конкурс краси "Міс Русалка США" та Меролімпійські ігри від англійського "мермейд" - русалка. На них змагаються у підводному плаванні з хвостами та плавниками. Ці аксесуари виготовляють із силікону чи поролону. Щоб покрасуватися в них, учасники готуються цілий рік. Не шкодуючи ні сил, ні часу, ні грошей.

Жасмін Гловер, "русалка":

Це однозначно недешеве хобі. Хвіст, що на мені, коштував до трьох тисяч доларів. Окрім того, слід враховувати витрати на отримання сертифікату рятувальника. Також я ще здобуваю сертифікат дайвера, щоб бути впевненою у своїй безпеці. І все це коштує трохи більше, ніж ви можете собі уявити.

На фестивалі немає обмежень щодо статі чи комплекції. У США існує навіть "Спільнота гладких русалок". Її учасники категорії "плюс сайз" доводять - ніщо не може стати на заваді втіленню мрій.

Че Монік, засновниця "Спільноти гладких русалок":

Якщо я опублікую наші фото на інстаграм-сторінці "Спільноти гладких русалок", хтось перегляне і скаже: "Постривай, та я теж так можу". І в такий спосіб ми допоможемо людям дізнатися про особливу магію, якою огорнуте все, що стосується русалок, і про яку вони навіть не підозрювали.

Серед учасників є і професійні спортсмени, і звичайні люди, закохані в оповитий легендами підводний світ. Дехто вдягається в блискучу луску задля власної втіхи, а дехто організовує справжні школи, де навчають плавати по-русалчиному. Такі спільноти останнім часом стають дедалі популярнішими в усьому світі. Адже поєднують корисні фізичні навантаження з дитячою радістю відчути себе частинкою казки.