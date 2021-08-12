НАТО може очолити жінка [ Редактировать ]
Уперше в історії НАТО очолити Альянс може жінка. Як повідомляє іспанське видання El Pais із посиланням на дипломатичні джерела, вибори генсека можуть відбутися уже в жовтні наступного року під час саміту НАТО.
Серед кандидатів, крім нинішнього очільника Єнса Столтенберга, колишня прем'єрка Великої Британії Тереза Мей, ексочільниця дипломатії ЄС Федеріка Могеріні, а також міністерка оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер.
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