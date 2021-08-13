Номери в маяках, як і в готелях, мають усе необхідне

У Франції на маяках, які більше не використовують за призначенням, відкривають невеличкі готелі. Там люди на висоті 30 метрів над рівнем моря - можуть провести кілька діб. Більше - далі в сюжеті.

Заночувати чи провести вікенд у Франції можна не лише в готелях, а й у справжніх маяках! Деякі з них, як-от у Бретані, місцева влада відмовилася використовувати за призначенням. Однак довго маяки без господаря не були. Їх викупили та переобладнали на міні-готелі.

Номери в маяках, як і в готелях, мають усе необхідне. Тут є ліжка, шафи, комоди, телевізори та ванні кімнати. Однак головне, заради чого сюди приїздять люди, - це краєвид із вікна.

Власники маяків розповідають: зазвичай серед їхніх клієнтів - як романтики, так і шукачі гострих вражень.

Валері Бергерон, власниця маяка:

Ви маєте змогу жити кілька днів, перебуваючи на висоті 30 метрів над рівнем моря. Однак понад усе людей приваблює неспокійне море - коли здіймаються хвилі чи буря. Усі телефонують і кажуть: "У вас зараз вільно? Ми хочемо побувати в самому серці бурі. Це, мабуть, надзвичайно круто!" І я відповідаю: "О так, звісно!".

Водночас територію поблизу маяків охороняють - щоб усі відвідувачі були в безпеці.

Пауліна Кар, гід:

Маяки розташовані на скелях, пляжу поруч немає. Ми дозволяємо купатися, проте обов'язково попереджаємо всіх, що потрібно бути вкрай обережними.

Серед маяків, які можуть відвідати туристи, найвищий у Європі, розташований на острові В'єрж.

Магалі Касадемонт, гід:

Зараз ми тут, на острові. І ви можете орендувати маяк. Щоправда, лише білий той, що менший. А за моєю спиною розташований інший - найвищий у Європі маяк. Його можна тільки відвідати.

Вартість номерів у маяках різна, ціни стартують від кількасот євро. Однак і відвідувачі, і власники веж одностайно запевняють емоції від перебування в таких незвичних номерах варті витрачених коштів.