Бонуси за вакцинацію. На Прикарпатті освітянам пообіцяли платити за щеплення проти коронавірусу. Так у місті готуються до ймовірного погіршення епідситуації. Кажуть, школам не дозволять працювати, якщо не буде вісімдесяти відсотків вакцинованих. Чи багато охочих отримати ін'єкцію за гроші - з'ясувала Жанна Дутчак.

Організовано вакцинувати освітян в Івано-Франківську почали у квітні. Зголосилися одразу півтори тисячі педагогів. Наступна хвиля припала на травень - перед початком ЗНО - щепилися ще п'ятсот.

Ігор Максимчук, директор Департаменту освіти і науки Івано-Франківської міської ради:

Лише сьогоднішнього дня у нас буде провакциновано 170 наших педагогічних працівників. Останні дані які в мене є то це вже 49 відсотків працівників закладів загальної середньої освіти провакциновано.

Та в міській раді вважають цього замало. Щоб заохотити освітян до імунізації, запропонували їх преміювати.

Руслан Марцінків, міський голова Івано-Франківська:

Ми всі не хочемо аби були закриті наші школи, дошкільні заклади тому прийняли рішення виплатити таку одноразову матеріальну допомогу тим нашим освітнім працівникам.

У міській раді кажуть сума не менше ніж тисяча гривень. Чи готові вакцинуватися за премію? Ми вирішили розпитати. Це одна з міських шкіл. Із тридцяти педагогів - щепилася майже половина.

Наталія Ільчишин, директорка Івано-франківської початкової школи №26:

Хтось не вакцинується за медичними показами, хто перехворів ще є антитіла, тобто вони готові, але трішечки згодом, хтось побоюється або має якісь свої принципові відмовки.

Чи здатна премія вплинути на їхні рішення? Директорка школи впевнена ні.

Наталія Ільчишин, директорка Івано-Франківської початкової школи №26:

Страхи які стримували до цього часу педагогів - вон залишаться. Тому не вірю що великий відсоток піде вакцинуватися заради премії.

Марія Касюк вчителька початкових класів. Вона з тих, хто вже зробив щеплення. Каже: кілька місяців тому тяжко перехворіла Ковідом, і сімейний лікар наполегливо радив вакцинуватися. Та за бонус у вигляді премії - вдячна.

Марія Касюк, учителька початкових класів Івано-Франківської початкової школи №26:

Я думаю частково ця таке преміювання це стимулює вчительство якщо ми такі багаті і мер має кошти для того, щоб стимулювати вчителів, щоб освітян нагородити за цю справу, то я підтримую.

Показники імунізації в кожній школі різні. В одних дуже високі, в інших вкрай низькі. І в цьому, власне, і криється найбільша проблема. Згідно з умовами адаптивного карантину, який продовжили до першого жовтня, у регіонах "жовтої" та "червоної" зони в закладах освіти запровадять дистанційне навчання.

Виняток лише для тих, де вакциновано 80 відсотків колективу. В Івано-франківську таких шкіл на сьогодні лише двадцять відсотків.