Сильний землетрус сколихнув Гаїті. 1300 осіб загинули, майже дві тисячі - поранено.

Силу поштовхів оцінюють у 7,2 бали. Влада оголосила надзвичайний стан на один місяць. Епіцентр землетрусу, що стався нині, розташований за 75 кілометрів від місця попереднього поштовху, який був 2010 року. Тоді загинули від 220 тисяч до 300 тисяч людей.