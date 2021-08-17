Випробування оновленого літака почали два роки тому

У Росії розбився транспортний літак Іл-112В. Інцидент стався під час тренувального польоту в районі підмосковного містечка Кубинка.

Перед падінням літак зайнявся у повітрі. Усі троє членів екіпажу загинули. Серед версій щодо причин аварії - відмова техніки та помилка команди.

Нагадаю, Іл-112В перший військово-транспортний літак, який Росія розробила самотужки, вже у пострадянський період. Випробування оновленого літака почали два роки тому.

Його готували до участі у військово-технічному форумі "Армія-2021", планували запустити серійне виробництво. Новітня модель мала замінити українські літаки Ан-24 та Ан-26.