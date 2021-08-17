У Росії розбився новий транспортний літак [ Редактировать ]
У Росії розбився транспортний літак Іл-112В. Інцидент стався під час тренувального польоту в районі підмосковного містечка Кубинка.
Перед падінням літак зайнявся у повітрі. Усі троє членів екіпажу загинули. Серед версій щодо причин аварії - відмова техніки та помилка команди.
Нагадаю, Іл-112В перший військово-транспортний літак, який Росія розробила самотужки, вже у пострадянський період. Випробування оновленого літака почали два роки тому.
Його готували до участі у військово-технічному форумі "Армія-2021", планували запустити серійне виробництво. Новітня модель мала замінити українські літаки Ан-24 та Ан-26.
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