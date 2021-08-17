Українського газу повністю вистачає для потреб населення - Юрій Бойко [ Редактировать ]
Зменшити тарифи для населення допоможуть не субсидії, а газ власного видобутку - впевнені в опозиції. Там вважають, українського палива вистачить, аби ціни в платіжках істотно знизилися.
Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":
Газа нашей украинской добычи, полностью хватает для обеспечение населения и коммуналки. Поэтому это просто политическая воля, и она должна быть, для того, чтобы поставить цены, которые люди смогут платить. Так как это было 7-8 лет назад. Когда такой проблемы не было. Поэтому надо ставить нормальную, здоровую цену, себестоимость, прибыль там инвестиции - это примерно три тысячи гривен за 1000 кубов газа. По такой цене можно продавать людям, а не спекулировать на людях.
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