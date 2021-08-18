Салех зазначив, що країну не полишав, утім де саме він перебуває невідомо

Віце-президент Афганістану Амрулла Салех заявив, що виконує обов'язки глави держави. Політик написав у Твіттері, що за конституцією він має очолити країну. Адже президент Ашраф Гані залишив Афганістан невдовзі після того, як таліби захопили столицю.

Віце-президент закликав усіх політичних лідерів об'єднатися, а афганців чинити спротив Талібану. Салех зазначив, що країну не полишав, утім де саме він перебуває невідомо.