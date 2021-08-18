Трьох кримськотатарських активістів відправили під варту [ Редактировать ]
У Криму ув'язнили трьох із п'яти затриманих напередодні активістів. Вони перебуватимуть під вартою до середини жовтня. Рішення ухвалив суд.
Напередодні на світанку російські силовики вдерлися до осель п'ятьох кримців у кількох районах півострова. Серед них, зокрема, Раїф Февзієв - місцевий імам. Усі обшуки проводили під надуманим приводом щодо участі в екстремістській організації.
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Напередодні на світанку російські силовики вдерлися до осель п'ятьох кримців у кількох районах півострова. Серед них, зокрема, Раїф Февзієв - місцевий імам
Усі обшуки силовики проводили під приводом участі затриманих у екстремістській організації
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