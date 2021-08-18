Через ускладнення погодних умов в Україні без електропостачання 138 населених пунктів. За даними ДСНС найбільше постраждала Житомирщина, Київщина та Хмельниччина.

У цих регіонах сильні зливи супроводжувались шквальним вітром, подекуди з градом. Сьогодні схожа погода утримається у більшості областей.

В країні оголосили штормове попередження. Тепліше та сухіше в Україні буде вже завтра прогнозують синоптики.