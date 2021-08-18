Україну накрило дощами: без електропостачання залишилися 138 населених пунктів [ Редактировать ]
Через ускладнення погодних умов в Україні без електропостачання 138 населених пунктів. За даними ДСНС найбільше постраждала Житомирщина, Київщина та Хмельниччина.
У цих регіонах сильні зливи супроводжувались шквальним вітром, подекуди з градом. Сьогодні схожа погода утримається у більшості областей.
В країні оголосили штормове попередження. Тепліше та сухіше в Україні буде вже завтра прогнозують синоптики.
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