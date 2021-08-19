Папа Римський Франциск закликав парафіян робити щеплення проти коронавірусу [ Редактировать ]
Папа Римський закликав робити щеплення проти коронавірусу. За його словами, саме вакцинація може покласти кінець пандемії. У відеозверненні Папа називає щеплення проявом любові до себе та свого оточення.
Сам же Франциск вакцинувався ще в березні. Тоді він заявляв, що це його етичне зобов'язання. І став одним з перших, хто отримав щеплення.
Франциск, Папа Римський:
Зробити щеплення - це акт любові. Любов до себе, любов до своєї сім'ї та друзів, любов до всіх людей... Вакцинація - це простий, але дієвий спосіб просування загального блага і турботи одне про одного, особливо про найвразливіших.
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