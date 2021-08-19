Папа Римський закликав робити щеплення проти коронавірусу. За його словами, саме вакцинація може покласти кінець пандемії. У відеозверненні Папа називає щеплення проявом любові до себе та свого оточення.

Сам же Франциск вакцинувався ще в березні. Тоді він заявляв, що це його етичне зобов'язання. І став одним з перших, хто отримав щеплення.

Франциск, Папа Римський: