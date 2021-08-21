Понад 1700 нових інфікувань коронавірусом зафіксували в Україні за добу. Найбільше нових випадків - у столиці, а також на Харківщині та Дніпропетровщині. Одужали при цьому майже 800 людей, померли - 38 пацієнтів.

Щепилися за добу майже 150 тисяч українців. Усього від початку вакцинальної кампанії імунізувалися понад 8 мільйонів людей.