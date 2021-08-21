Нова хвиля коронавірусу набирає обертів в Україні [ Редактировать ]
Понад 1700 нових інфікувань коронавірусом зафіксували в Україні за добу. Найбільше нових випадків - у столиці, а також на Харківщині та Дніпропетровщині. Одужали при цьому майже 800 людей, померли - 38 пацієнтів.
Щепилися за добу майже 150 тисяч українців. Усього від початку вакцинальної кампанії імунізувалися понад 8 мільйонів людей.
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