Повені у США забрали життя 22 людей [ Редактировать ]
22 людини загинули, понад 30 зникли безвісти внаслідок повені в американському штаті Теннессі. Там пройшли сильні зливи. Подекуди випало до пів метра опадів. Затоплені вулиці та будинки.
Пошкоджено електромережі. Двоє із загиблих діти, їх змило водою разом із батьком. Чимало жителів опинилися заблокованими у своїх оселях. До рятувальних робіт залучили Нацгвардію.
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