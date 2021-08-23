Ангела Меркель порадила Україні розвивати "зелену енергетику" [ Редактировать ]
Канцлерка Німеччини Ангела Меркель, яка вже за місяць складе свої повноваження, напередодні відвідала Київ. Які пропозиції вона привезла і чи вдалося дійти згоди з українським президентом у головних питаннях - розкаже Анна Філь.
Візит німецької очільниці одноденний. Тож без зайвих церемоній лідери одразу йдуть на перемовини віч-на-віч.Утім, судячи з настрою сторін після переговорів - згоди досягли не в усьому.
Ангела Меркель, канцлер Німеччини:
Ми хочемо якомога швидше продовжувати договір, укладений до 2024 року. Ми будемо про це говорити і в Європі, з компаніями, які пов'язані з цим. Ми будемо мати свого уповноваженого з питань транзиту. І ми єдині з американцями в тому, що газ не можна використовувати як зброю.
А ще канцлерка порадила розвивати "зелену енергетику", бо в майбутньому Європа взагалі може відмовитися від газу. Гарантій щодо транзиту, на які сподівався Володимир Зеленський - Меркель не надала.
Як зізнався сам президент: говорили про "загальні речі", конкретики не почув.
Володимир Зеленський, Президент України:
Перехід на зелену енергетику, про це ми говорили з пані канцлером, для України потребує дуже великих грошей і довгого терміну. Тому я і хочу зрозуміти, що може отримати і втратити Україна після того, як закінчиться договір 24-го року і хто дає конкретні гарантії Україні.
У питанні Донбасу згоди було більше, але конкретних результатів - ні.
Ангела Меркель, канцлер Німеччини:
Проблеми з виконанням мінських домовленостей мають структурний характер, бо Росія є учасником цього конфлікту. Тому правильно, що Україна відмовляється вести переговори з представниками сепаратистів.
Канцлерка заявила, що хотіла би знову провести переговори в Нормандському форматі. Але тут теж усе залежить від бажання Москви. Український президент ідею нормандської зустрічі підтримав, але додав: змусити Росію повернутися до перемовин має Європа.
Володимир Зеленський, Президент України:
Наша позиція щодо необхідності саміту норманської четвірки незмінна. Допоки відсутній прогрес, тиск на Росію повинен зберігатися, і ми хочемо бачити дуже активні зусилля наших партнерів.
Ситуацію на Сході, можливість постачання німецької зброї та енергетичні гарантії сторони продовжили обговорювати вже на закритому ланчі. Увечері Ангела Меркель вирушила до Берліна.
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