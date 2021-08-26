Держслужбовців Черкащини викрили на махінаціях з грошима [ Редактировать ]
На Черкащині держслужбовців викрили на махінаціях із бюджетними грошима.
Йдеться про майже мільйон гривень з президентської програми "Велике будівництво". Слідчі встановили, що наприкінці минулого року під час ремонту приймального відділення Канівської опорної лікарні - посадовці профільного департаменту обладміністрації свідомо завищили вартість виконаних робіт.
Державі завдано збитків на 750 тисяч гривень. Чиновникам вже оголосили підозру, а поліція продовжує слідство, щоб встановити, як саме і куди вивели ці гроші.
по теме
Арт-объект "Сердце Украины", выполненный из стали Метинвеста, открыли в Черкасской области 23 августа, в канун 30-й годовщины Независимости страны
На Черкащині, біля села Мар'янівка, у географічному центрі країни, відкрили артоб'єкт “Серце України”.
За останні роки це далеко не перші обшуки в кабінетах запорізьких можновладців. І поки жодному з них не висунуто жодних обвинувачень. В самій мерії ситуацію розцінюють як спроба тиску з боку політичних опонентів
Стоимость "сделки" составила более 3,3 миллионов гривен
Ни одно государство на сегодняшний день не является полностью свободным от коррупции