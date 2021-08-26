На Черкащині держслужбовців викрили на махінаціях із бюджетними грошима.

Йдеться про майже мільйон гривень з президентської програми "Велике будівництво". Слідчі встановили, що наприкінці минулого року під час ремонту приймального відділення Канівської опорної лікарні - посадовці профільного департаменту обладміністрації свідомо завищили вартість виконаних робіт.

Державі завдано збитків на 750 тисяч гривень. Чиновникам вже оголосили підозру, а поліція продовжує слідство, щоб встановити, як саме і куди вивели ці гроші.