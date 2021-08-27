Україна отримала 800 тисяч доз вакцини від Греції, Польщі та Литви

Вакцину розподілять між тими, хто очікує на другу дозу саме цього виробника, та центрами щеплень. А повністю імунізовані на сьогодні вже майже три мільйони українців