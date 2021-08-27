В Україні зростає кількість інфікованих на COVID-19 [ Редактировать ]
В Україні напередодні понад півтори тисячі інфікувань коронавірусом.
Померли - 45 людей. Найбільше заражень - у Києві, Донецькій, Одеській та Харківській областях. За добу щеплення зробили понад 160 тисяч українців.
Повний курс вакцинації на сьогодні пройшли три мільйони триста тисяч.
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