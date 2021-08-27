Україна вакцинувала понад 3,5 мільйони громадян [ Редактировать ]
Понад дві тисячі інфікувань Ковідом за минулу добу в Україні. Найбільше - у Києві, на Харківщині, Донеччині і Херсонщині.
66 пацієнтів померли від ускладнень. Ушпиталили понад 800 хворих. А щепили напередодні майже 173,5 тисячі людей. Повністю вакциновано 3,5 мільйони українців.
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