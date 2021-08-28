Більше двох тисяч нових хворих на ковід, сім сотень пацієнтів госпіталізовані, п'ятдесят чотири людини померли, а більше тисячі - одужали. Така ковід-статистика цієї доби. Ну а українські медики готуються до нового, ускладненого епідсезону, країна закупає ліки, кисень та апаратуру.

Про це та інше розповів міністр охорони здоров'я - Віктор Ляшко. Сьогодні він підбивав підсумки свого стоденного терміну на посаді.

10 мільйонів щеплень до кінця літа. Таку обіцянку давав Віктор Ляшко 100 днів тому, заступаючи на посаду очільника МОЗ. Щепитися зараз можна у кожній області. Вакцини - різні на вибір. І вісім мільйонів та вісімсот тисяч доз вже використані. Але цього замало, каже сам Ляшко, і вже готується до нового епідзагострення.

Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я:

Ми сьогодні провакцинували десь 15% дорослого населення - і це недостатньо для того щоб створити колективний імунітет. І запобігти колапсу медсистеми. Щеплення захищає, в першу чергу від тяжких форм і потрапляння в реанімацію. Ми закупили два препарати для лікування короновірусної хвороби. Один вже поставлений, по другому завершені вже конкурсні процедури. Це препарати прямої дії які діють на вірус.

Це не менше ніж 300 тисяч курсів лікування. Окрім того, вже 80 відсотків ліжок для ковідних пацієнтів мають подачу кисню. Закуплено 16 тисяч кисневих концентраторів для пост-ковідної реабілітації. Але медики знову і знову повертаються до теми щеплення. Навіть, заохочують послабленнями.

Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я:

Ми вже сьогодні запустили перші послаблення для жорсткого карантину. Це коли ми говоримо що школи будуть працювати навіть в жорсткий карантин в красній зоні - в разі якщо склад педагогів вакцинований більше ніж на 80% такі школи в Україні вже є.

А ще сертифікати відкриють вхід у кінотеатри, заклади харчування та дозвілля. Медичні заклади по всій країні обіцяють модернізувати.

Віктор Ляшко міністр охорони здоров'я:

В рамках програми "Здорова Україна" та "Велике будівництво" ми розпочинаємо безпрецедентне оновлення наших лікарень. В кожній області буде модернізована як мінімум одна обласна клінічна лікарня, і одна обласна дитяча лікарня.

Осучаснять і більшість операційних, на прохання лікарень. Побудуть майданчик для гелікоптерів та розвиватимуть авіа-евакуацію.