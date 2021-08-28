Американські військові вбили терориста, який, імовірно, причетний до теракту поблизу кабульського аеропорту. Авіаудар безпілотником нанесли в провінції Нангархар.

У Пентагоні уточнили: у четвер біля летовища прогримів лише один вибух, а не кілька, як стверджували медіа напередодні. Збільшилася й кількість загиблих. За даними ВВС їх понад 170. Зокрема 13 американських військових та троє громадян Великої Британії. Про небезпеку нових нападів у Кабулі попередили в Білому Домі.

Посольство США в Афганістані рекомендує своїм громадянам не наближатися до летовища. Там досі чекають евакуації понад п'ять тисяч людей. Біля будівлі аеропорту лунають автоматні черги. Хто стріляє - наразі невідомо.

Останні літаки з афганцями відлетіли до європейських міст. Один з трьох українських бортів уже навіть приземлився в Борисполі. Зустріла його наша Анна Філь.

До України прибули три евакуаційні рейси з Афганістану. Один із них - військовий транспортний літак, сів у Борисполі пообіді. Прямував із зупинками в Ісламабаді й Баку. На борту 75 людей.

Не лише українців, а й зокрема американських і канадських журналістів, представників ООН. Пасажири кажуть - найскладніше було потрапити до самого аеропорту, вдалося це завдяки українським військовим.

Жан Аман Алаудін, евакуйований з Афганістану:

Нас стояло 50 тысяч людей возле аэропорта и пришли наши украинские герои, дали нам кушать.

Андрій Таран, міністр оборони України:

Ми не одноразово доводили, що ЗСУ здатні виконувати будь-які завдання. Не лише ходимо на параді на Хрещатику. Ми воюємо, ми виконуємо завдання по наданню, а й виконуємо гуманітарної допомоги. По врятуванню наших громадян в будь-якій точке земної кулі.

Загалом Україна за два тижні евакуювала вже більше шести сотень людей. У Офісі президента кажуть - у Кабулі українців не залишилося.

Андрій Єрмак, керівник Офісу Президента України:

Я хочу сказати на сьогодні всі громадяни які заявили про себе, бажання виїхати з Афганістану, які зв'язалися із посольством, із військовими, які були в Кабулі, ми вже всіх евакуювали.

Після теракту, який стався у четвер у аеропорті Кабула, евакуацію звідти припинили: Велика Британія, Франція, Німеччина. Раніше перестали вивозити людей: Данія, Польща, Угорщина. З 31 серпня таліби обіцяють заборонити вильоти з летовища в Кабулі. Нині бойовики контролюють більшу частину аеропорту.