На территории Украины Винницкая и Черкасская область по одному критерию не соответствуют "зеленой зоне" карантинных ограничений. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Таким образом, в Винницкой области в за пределами нормы находится показатель динамики госпитализаций жителей региона с COVID-19. Он составляет 54,9%, при норме в 50%. При этом днем ранее этот же показатель составлял 31,4%.

Отмечается, что в Черкасской области наблюдается низкий охват тестирования населения на коронавирус. В регионе он установился на отметке 292, при том, что ранее он составлял 284-299 тестов на 100 тысяч населения. Согласно данным Минздрава, показатели тестирования должны держаться на отметке 300 на 100 тысяч населения.

Читайте также, уже через 2-3 недели Украине прогнозируют выход из "зеленой" зоны карантина. Риск вспышки, по его словам, пока является большим, он никуда не девается, а только увеличивается, такая ситуация может произойти из-за уменьшения контроля над распространением заболеваемости.

Кроме того, на территории Украины могут усилится карантинные ограничения, если в течение недели один из показателей, установленных Министерством здравоохранения не будет соответствовать норме. "желтая зона" карантина устанавливается в стране только по решению комиссии по ТЭБ и ЧС.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.