В Україні від COVID-19 померли більш ніж п'ятдесят людей за добу [ Редактировать ]
Тисяча 356 нових випадків ковіду зафіксували в Україні минулої доби. 51 пацієнт помер, майже тисяча 300 - одужало.
Найбільша кількість інфікувань у Києві, на Харківщині та Одещині - зазначили у Міністерстві охорони здоров'я.
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