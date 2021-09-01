Ковідні хроніки: 925 пацієнтів одужали [ Редактировать ]
2 тисячі 75 випадків Covid-19 зафіксували в Україні минулої доби.
44 пацієнти померло, 925 - одужало. Найбільше інфікувань у Києві, на Харківщині та Донеччині - зазначили у Міністерстві охорони здоров'я.
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