Пандемія в Україні: одужало 925 пацієнтів [ Редактировать ]
2 тисячі 75 випадків ковід-19 зафіксували в Україні минулої доби.
44 пацієнти померло, 925 - одужало. Найбільше інфікувань у Києві, на Харківщині та Донеччині - зазначили у Міністерстві охорони здоров'я.
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