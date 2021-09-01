В Кабулі українці записали відео-звернення до Володимира Зеленського [ Редактировать ]
В Кабулі досі залишаються українські громадяни, і вони просять владу їх евакуювати. Близько тридцяти людей записали відео-звернення до президента Зеленського.
Українці тримали у руках свої паспорти та роздруковані синьо-жовті прапори. Кажуть, не змогли потрапити в аеропорт, поки тривала евакуація, тож нині опинилися в небезпечній ситуації. За даними ЗМІ, наразі щонайменше 56 громадян України залишаються в Афганістані
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