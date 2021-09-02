Епідемія в Україні: зафіксували більше двох тисяч інфікувань COVID-19 за добу [ Редактировать ]
Дві тисячі 477 нових випадків коронавірусу зафіксували в Україні минулої доби. 44 пацієнти померло, одужало - майже 900. Найбільше інфікувань у Києві, на Харківщині та Львівщині - повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.
по теме
До того ж медики звертають увагу на дуже короткий інкубаційний період нового штаму - до трьох днів. А також на швидке його поширення та заразність.
Найбільше нових випадків зафіксували у столиці, а також на Харківщині та Дніпропетровщині
Найбільше інфікувань у Києві, на Харківщині та Одещині, - повідомили в МОЗ
Коронавірусна статистика пішла вгору: майже 1500 нових заражень напередодні - це на 500 випадків більше, ніж попередньої доби
Пункти вакцинації у всіх регіонах України мають працювати безперебійно - як у вихідні, так і у святкові дні