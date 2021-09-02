Українського заробітчанина вбили польські поліцейські [ Редактировать ]
У польському Вроцлаві поліцейські до смерті побили українця! Про це пишуть місцеві ЗМІ.
Це сталося ще місяць тому, але розголос у медіа ця історія отримала лише тепер. Суть така: заробітчанин Дмитро Нікіфоренко напідпитку повертався з вечірки додому і заснув в автобусі.
Водій викликав медиків, а ті - поліцію. На зупинці правоохоронці одягли на чоловіка наручники і застосували сльозогінний газ, бо він начебто агресивно поводився. Польські журналісти отримали відео з камер спостереження і на ньому - українця гуртом били з десяток поліцейських і працівників витверезника.
Удари наносили кулаками, кийками і навіть душили. Прокуратура розслідує цю справу за статтею "Вбивство з необережності". Двох поліцейських уже звільнили зі служби, іще чотирьох - відсторонили від роботи. Цю справу тримає на контролі й український МЗС.
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