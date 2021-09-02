У польському Вроцлаві поліцейські до смерті побили українця! Про це пишуть місцеві ЗМІ.

Це сталося ще місяць тому, але розголос у медіа ця історія отримала лише тепер. Суть така: заробітчанин Дмитро Нікіфоренко напідпитку повертався з вечірки додому і заснув в автобусі.

Водій викликав медиків, а ті - поліцію. На зупинці правоохоронці одягли на чоловіка наручники і застосували сльозогінний газ, бо він начебто агресивно поводився. Польські журналісти отримали відео з камер спостереження і на ньому - українця гуртом били з десяток поліцейських і працівників витверезника.

Удари наносили кулаками, кийками і навіть душили. Прокуратура розслідує цю справу за статтею "Вбивство з необережності". Двох поліцейських уже звільнили зі служби, іще чотирьох - відсторонили від роботи. Цю справу тримає на контролі й український МЗС.