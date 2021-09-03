Кількість хворих на коронавірус почала рости і в центральних регіонах. У Черкасах міський ковідний центр уже заповнений на третину і пацієнтів щодня більшає. Про ситуацію в регіоні розкаже Станіслав Кухарчук.

Станіслав Кухарчук, кореспондент:

Хвиля ковіду - нова, а от засоби захисту - старі …! Для того, щоб зайти в червону зону, нам треба вдягнутися якомога ретельніше …

Після спокійного та спекотного літа у стаціонарі Черкаської міської інфекційної лікарні знову кипить робота. Медперсонал бігає з палати до палати. Чергова хвиля ковіду заповнила відділення вже на третину, і пацієнти щодня прибувають...

Заступивши на зміну, анестезіолог Олексій поспішає на обхід. На його поверсі -найважчі пацієнти.

… так , добре , давайте я вас послухаю - повертайтесь.

Пана Олександра привезли до Черкас ще на початку серпня і у напівпритомному стані. Через кисневе голодування мозку - 14 днів у чоловіка просто стерлися з пам'яті, зараз він це називає комою. Каже, за півтора тижня до шпиталізації звертався із температурою до сімейного лікаря - та Ковід не запідозрила.

Олександр - пацієнт тимчасового стаціонару Черкаської міської інфекційної лікарні:

Я обращався до неї не раз, а вона - нічого страшного, нічого страшного, то температурка. У мене було двохстороннє запалення легень, у мене відмовляло льогке … через що дві неділі я був у комі …ну не давали взагалі шансів на життя.

Що відбувалося з легенями чоловіка, Олексій показує на знімку. Картина просто шокує…

… якщо вчасно не надати допомогу, на цьому місці формується фіброз і цей участок ураженої легені, він більше не дієспроможний.

І таких пацієнтів в лікарні зараз більшість, каже лікар. За клінічними ознаками - штам Дельта, схоже, дістався вже і до Черкащини.

Олексій Єрємєєв, лікар-анестезіолог тимчасового стаціонару Черкаської міської інфекційної лікарні:

Для цього є характерні симптоми, тобто люди поступають уже більш молодий контингент і вже з характерними симптомами. Тобто, є нежить, якісь дезбактеріологічні явища: пронос, рвота і вже на 3-4 день розвивається пневмонія.

До того ж, медики фіксують, що новий штам пацієнти переносять значно важче, ніж попередні типи ковіду.

Олександр Полтавець, медичний директор тимчасового стаціонару Черкаської міської інфекційної лікарні:

Тенденція іде до більш тяжчих випадків. Панацея - вакцинація, але вакцинація не є гарантією, що не захворіє людина, але є гарантією того, що вона більш легше перенесе ковід.