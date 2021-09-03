Новий штам коронавірусу у Черкаській області: клінічна картина пацієнтів схожа на "Дельту" [ Редактировать ]
Знову заповнені лікарні та реанімації, та зростання кількості хворих. Ковід в Україні піднімає голову. Вже два дні поспіль маємо більш як по дві тисячі заражених щодня. І як і на початку пандемії, коронавірусна хвиля починається із західних регіонів. Там - деякі лікарні переповнені.
Ситуація гіршає і в центральних областях. Черкаський ковідний центр уже заповнений на третину. І пацієнти там - важкі, а лікарі кажуть, що клінічна картина схожа на... "Дельту". Як лікують новий штам? І чи допомагають пацієнтам звичні протоколи? Наш Станіслав Кухарчук побував в ковідному відділенні. Далі - його ексклюзивний матеріал.
Станіслав Кухарчук, кореспондент:
Хвиля Ковіду - нова, а от засоби захисту - старі …! Для того, щоб зайти в червону зону, нам треба вдягнутися якомога ретельніше …
Після спокійного та спекотного літа у стаціонарі Черкаської міської інфекційної лікарні знову кипить робота. Медперсонал бігає з палати до палати. Чергова хвиля ковіду заповнила відділення вже на третину, і пацієнти щодня прибувають...
Заступивши на зміну, анестезіолог Олексій поспішає на обхід. На його поверсі -найважчі пацієнти.
… так , добре , давайте я вас послухаю - повертайтесь.
Пана Олександра привезли до Черкас ще на початку серпня і у напівпритомному стані. Через кисневе голодування мозку - 14 днів у чоловіка просто стерлися з пам'яті, зараз він це називає комою. Каже, за півтора тижня до шпиталізації звертався із температурою до сімейного лікаря - та Ковід не запідозрила.
Олександр - пацієнт тимчасового стаціонару Черкаської міської інфекційної лікарні:
Я обращався до неї не раз, а вона - нічого страшного, нічого страшного, то температурка. У мене було двохстороннє запалення легень, у мене відмовляло льогке … через що дві неділі я був у комі …ну не давали взагалі шансів на життя.
Що відбувалося з легенями чоловіка, Олексій показує на знімку. Картина просто шокує…
… якщо вчасно не надати допомогу, на цьому місці формується фіброз і цей участок ураженої легені, він більше не дієспроможний.
І таких пацієнтів в лікарні зараз більшість, каже лікар. За клінічними ознаками - штам Дельта, схоже, дістався вже і до Черкащини.
Олексій Єрємєєв, лікар-анестезіолог тимчасового стаціонару Черкаської міської інфекційної лікарні:
Для цього є характерні симптоми, тобто люди поступають уже більш молодий контингент і вже з характерними симптомами. Тобто, є нежить, якісь дезбактеріологічні явища: пронос, рвота і вже на 3-4 день розвивається пневмонія.
До того ж, медики фіксують, що новий штам пацієнти переносять значно важче, ніж попередні типи ковіду.
Олександр Полтавець, медичний директор тимчасового стаціонару Черкаської міської інфекційної лікарні:
Тенденція іде до більш тяжчих випадків. Панацея - вакцинація, але вакцинація не є гарантією, що не захворіє людина, але є гарантією того, що вона більш легше перенесе ковід.
Лікарі прогнозують, що пік захворюваності випаде на початок жовтня, і вже активно готуються до цього.
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