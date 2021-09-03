В театрах Харкова розпочався новий сезон після місяців простою [ Редактировать ]
Театри розпочинають новий сезон. І хоча заборони відвідувати великі зали немає, людей на виставах - небагато. Як у Харкові заманюють допомагати служителям Мельпомени - далі.
Для харківських театралів цей рік видався доволі складним. Це відео ми знімали навесні - тоді працівники сцени зібралися під стінами облдержадміністрації. Вимагали виплатити їм заборговану за два місяці зарплату.
Далі був загальнодержавний локдаун! І місяці простою з порожніми залами. На сесії міськради депутати тоді вирішували, як же підтримати працівників культури?...
У мене є пропозиція до всіх фракцій, якщо закінчується локдаун, організовуйте туди виїзд дітей, спектаклі. Щоб люди могли заробляти і робити.
На початку цього сезону - у Центрі сучасного мистецтва "Нова сцена" - кажуть, глядачів поменшало вдвічі. Двом десяткам акторів платити нічим, і люди йдуть із театру.
Микола Осипов, голова Центру сучасного мистецтва "Нова сцена":
Сейчас, конечно, очень сложные времена, очень сложные времена. Потому что такого ещё не было, потому что зритель боится идти в театр, у нас никаких дотаций. Вот открываем сезон 30-й, и на самом деле не знаем, может быть, его там через месяц, через два придётся и закрывать. На начало сезона по предварительным продажам всё очень скромно.
Але сьогодні в театрі - аншлаг. Харків'янам подарували квитки, щоб вони відвідали виставу.
Андрій Спаський, депутат Харківської міськради, "Опозиційна платформа - За життя":
Мы вынесли инициативу, что давайте поддержим театральные учреждения и поддержим харьковчан, чтобы они могли сходить в театр. На сегодняшний день мы организовали такое мероприятие, на протяжении месяца 2 тысячи харьковчан посетят соответствующие театры. Данными мерами мы поддержим данные культурные учреждения.
Несподіваний культпохід у театр викликав у харків'ян шквал емоцій.
Катерина Усачова, харків'янка:
Давно не была я в театре. Вот уже года два, наверное, я вообще нигде не была. И я очень рада была. Очень.
Наталія Курінна, харків'янка:
С прекрасным настроением идём. Я говорю, в студенческие годы по молодости ходили, а потом говорю, семейные проблемы, мы потом житейские эти проблемы, потом кравчучка, картошка, ну все эти невзгоды жизненные. Конечно, хотелось посмотреть театр. Ну, как культурную жизнь.
Протягом вересня до театрів запросять майже дві тисячі харків'ян.
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