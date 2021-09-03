На сесії міськради депутати тоді вирішували, як же підтримати працівників культури?

Театри розпочинають новий сезон. І хоча заборони відвідувати великі зали немає, людей на виставах - небагато. Як у Харкові заманюють допомагати служителям Мельпомени - далі.

Для харківських театралів цей рік видався доволі складним. Це відео ми знімали навесні - тоді працівники сцени зібралися під стінами облдержадміністрації. Вимагали виплатити їм заборговану за два місяці зарплату.

Далі був загальнодержавний локдаун! І місяці простою з порожніми залами. На сесії міськради депутати тоді вирішували, як же підтримати працівників культури?...

У мене є пропозиція до всіх фракцій, якщо закінчується локдаун, організовуйте туди виїзд дітей, спектаклі. Щоб люди могли заробляти і робити.

На початку цього сезону - у Центрі сучасного мистецтва "Нова сцена" - кажуть, глядачів поменшало вдвічі. Двом десяткам акторів платити нічим, і люди йдуть із театру.

Микола Осипов, голова Центру сучасного мистецтва "Нова сцена":

Сейчас, конечно, очень сложные времена, очень сложные времена. Потому что такого ещё не было, потому что зритель боится идти в театр, у нас никаких дотаций. Вот открываем сезон 30-й, и на самом деле не знаем, может быть, его там через месяц, через два придётся и закрывать. На начало сезона по предварительным продажам всё очень скромно.

Але сьогодні в театрі - аншлаг. Харків'янам подарували квитки, щоб вони відвідали виставу.

Андрій Спаський, депутат Харківської міськради, "Опозиційна платформа - За життя":

Мы вынесли инициативу, что давайте поддержим театральные учреждения и поддержим харьковчан, чтобы они могли сходить в театр. На сегодняшний день мы организовали такое мероприятие, на протяжении месяца 2 тысячи харьковчан посетят соответствующие театры. Данными мерами мы поддержим данные культурные учреждения.

Несподіваний культпохід у театр викликав у харків'ян шквал емоцій.

Катерина Усачова, харків'янка:

Давно не была я в театре. Вот уже года два, наверное, я вообще нигде не была. И я очень рада была. Очень.

Наталія Курінна, харків'янка:

С прекрасным настроением идём. Я говорю, в студенческие годы по молодости ходили, а потом говорю, семейные проблемы, мы потом житейские эти проблемы, потом кравчучка, картошка, ну все эти невзгоды жизненные. Конечно, хотелось посмотреть театр. Ну, как культурную жизнь.